Il Divo se presenta esta noche en El Salvador

Il Divo se presenta hoy en El Salvador con su gira "Greatest Hits Tour" con un tributo especial a Carlos Marin, integrante del grupo que falleció el año pasado a sus 53 años a causa del coronavirus. El barítono mexicoamericano Steven LaBrie, se unió a Il Divo tras el fallecimiento de Marin y será el invitado especial de esta noche.

Descubiertos y unidos por Simon Cowell en 2003, el grupo integrado por el español Carlos Marin, el suizo Urs Bühler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller, se convirtió en referente del género musical "crossover" de música clásica desde 2004, con su álbum debut "Il Divo".

Desde entonces, Il Divo logró posicionarse con su hit "Regresa a Mi", (Unbreak My Heart). Luego vendrían los álbumes "Ancora" (2005), "Siempre" (2006), "The Promise" (2008), "Wicked Game" (2011), "A Musical Affair" (2013), "Amor y Pasión" (2015) "Timeless" (2018) "For once in my life: A celebration of Motown" (2021).

Il Divo ha publicado hasta el momento nueve álbumes de estudio, y con cada uno han conseguido repetir la fórmula del crossover, la fusión de música clásica y música popular.

Además de sus nueve álbumes de estudio, Il Divo ha publicado un álbum especial Navidad en 2005 "The Christmas Collection", un álbum recopilatorio "The Greatest Hits" en 2012 y dos álbumes en directo "An Evening With Il Divo: Live In Barcelona" (2009) y "Live in Japan" (2014).

Il Divo ha colaborado con artistas como Céline Dion (I Believe in you), Nicole Scherzinger (Memory), Tony Braxton (The Time Of Our Lives), y ha versionado canciones de Adele (Hello), Mariah Carey (Hero), Robbie Williams (Angels), John Legend (All of Me), Richard Marx (Right Here Waiting), entre otras.