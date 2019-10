Il Volo tocará el cielo salvadoreño

Il Volo

Semanas antes de su presentación en el país las entradas ya se habían agotado. Así es como El Salvador los recibe. Il Volo es una agrupación joven que ha logrado posicionarse en el ámbito artístico gracias a éxitos como "Grande amore", "We are love" y "Constantemente mía".

Il Volo se presentará esta noche a las 8:30 en el Teatro Presidente de San Salvador. Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble se han presentado en el país en dos ocasiones (2013 y 2016) y en ambos espectáculos la preferencia del público se ha hecho notar.

Diez años de trayectoria artística merecían ser celebrados a lo grande y qué mejor manera que cantando con ese público que los ha acompañado y apoyado en todo momento. "Il Volo Música" es el nombre que recibe el tour de este año.

Este trío inigualable ha crecido frente a millones de espectadores y ya son prácticamente familia. "Sabes, la primera vez que nos pusieron juntos me preguntaba quiénes son ellos, pero ahora no puedo vivir sin ellos. Todo comenzó como amistad y ahora en verdad no nos separamos", compartió a LA PRENSA GRÁFICA Piero Barone en 2016.

Estamos muy emocionados por estar en El Salvador y no vemos la hora de regresar para cantarles. Es una tierra maravillosa, quiero visitar el país y conocer la cultura”.

Piero Barone, tenor en una entrevista que ofreció a LA PRENSA GRÁFICA en 2016

Visitar El Salvador es una experiencia única para los italianos y en aquella ocasión cautivaron con un repertorio conformado por canciones de su disco "Grande Amore", una obra magistral, y este año vuelven con sus mayores éxitos en esta década.

Muchos recordarán el tema que los catapultó al estrellato. "O sole mio" se ha vuelto una de las consentidas y es una de las piezas que no pueden hacer falta en cada escenario al que se presentan.

Cuando inició este proyecto de Il Volo en 2010, sus integrantes eran apenas unos jóvenes entre los 15 y 17 años y ahora como jóvenes adultos proyectan una mezcla entre frescura y madurez.

¡Siempre listos!

Con la versatilidad de cantar en italiano, español e inglés con sus voces han rendido tributo a grandes artistas como Plácido Domingo y al fallecido Príncipe de la canción, José José.

También han grabado con otros talentos de diferentes géneros musicales como Belinda y Gente de Zona, demostrando que lo suyo también son los ritmos urbanos.

En estos años se han dejado acompañar por los grandes. En el 2010, fueron los unicos artistas italianos a ser invitados por Quincy Jones en "We Are The World para Haití", junto con 80 artistas internacionales como Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole , Will.i.am de los Black Eyed Peas, según se detalla en su sitio oficial.

Eso no es todo, en 2012 la cantante Barbra Streisand los invitó a que formaran parte de su gira "Back to Brooklyn", donde realizaron su exhibición con ella en 12 fechas en Estados Unidos y Canadá.

Actualmente promueven "Sonreirás", el sencillo de su nuevo álbum "Música" que sale el 8 de noviembre. Después de su presentación en el Teatro Presidente, se dirigen a Brasil.

"Il Volo Música" los ha llevado por República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, México, Hungría, Ucrania, entre otros.

Reconocimiento internacional

El primer disco que lanzaron, también llamado “Il Volo”, recibió la certificación de Disco de Platino.Fueron nominados para dos Grammys Latinos 2014, por mejor artista nuevo y mejor álbum pop por un dúo o grupo. Ellos se presentan hoy a las 8:30 en el Teatro Presidente. Las entradas ya están agotadas.

2011

Fueron invitados al programa American Idol de Estados

Unidos, donde maravillaron con su voz, ganándose el público del

continente americano.



2014

Gracias a su discografía llamada “Más que amor”, Il Volo

recibió el premio como Artista del año en la entrega de premios

Billboard de 2014.