Imagine Dragons estrenó tema romántico [+Video]

Imagine Dragons se encuentra de gira por varios países del mundo. Foto Ap

“Normalmente no escribo canciones de amor. Empecé a escribir cuando tenía 13 años y era una fuente de escape de la escuela, de la depresión, de estar perdido y nunca eran de amor. Así que para mí, esta es una de las primeras veces que realmente me he sumergido en mi mente, en la musicalidad y sonoridad del romance””, comentó Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, sobre la canción “Next To Me” que lanzó la agrupación el 21 de febrero y ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones en YouTube.

Este es el primer tema que lanza la agrupación estadounidense de rock, confirmada por el vocalista Dan Reynolds, el bajista Ben McKee, el guitarrista Daniel Wayne Sermon y el baterista Daniel Platzman, luego que publicara el disco “Evolve” en junio de 2017. Dicha producción ya ha conseguido una certificación de oro por sus ventas (ha vendido más de 1.3 millones de copias en el mundo) y cuenta con más de 4 billones de reproducciones en todo el mundo.

“Los seguidores son mucho más inteligentes e intuitivos de lo que los artistas saben o le dan crédito. Si proviene de un lugar que no es auténtico (el disco), las personas pueden leerlo directamente. Mientras lo haga, nadie puede discutir eso. Pero cuando estás saltando sobre algo debido a una tendencia a vender discos, esa es la desaparición de un artista”, comentó Reynolds durante una entrevista con el medio británico Independent.

Actualmente la agrupación se encuentra embarcada en una gira mundial, la cual comenzó en 2017 e incluye presentaciones en Londres, Argentina, Chile, Paraguay, Francia, España, Alemania, Austria, República Checa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, entre otros. Según universal, durante la gira por Norteamérica la banda contará con la presencia Grace VanderWaal como invitada especial.

La estadounidense, quien tiene solo 14 años, saltó a la fama y cautivó a miles de personas con su ukelele en el programa “America’s Got Talent”, ha obtenido cinco galardones y a finales de 2017 estrenó su álbum debut, titulado “Just the Beginning”.