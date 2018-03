Impactante video de José José explicando si está en riesgo de muerte o no

Lee también

Los últimos días se ha especulado mucho sobre los posibles padecimientos de salud de José José, “El Príncipe de la Canción”. Sin embargo, para aclarar todo tipo de dudas, el propio cantante ha salido al paso y, mediante un video en la página YouTube, dejó en claro cuál es su situación y qué le espera para los próximos años.“Hoy, en este día maravilloso, quiero platicarles que estuve muy pendiente de mi salud y, al ver que no ganaba peso con nada, me hice unos estudios en EUA y no logré obtener una respuesta de porqué estoy tan flaquito”, declaró José José, explicando que durante los últimos años, su estado de salud ha ido deteriorándose, con mayor énfasis, en su sistema digestivo.El cantante expuso que acudió al instituto Nacional de Nutrición, donde “todo su equipo me trató de forma sensacional”. “Me hicieron análisis de arriba abajo y me encontraron un problema en el páncreas que es un tumorcito chiquito, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado”, dejó en claro uno de los cantantes más importantes de México y América Latina.José José explicó que fue el propio encargado del Instituto Nacional de Nutrición quien le dio la noticia. “Me dijo que era el páncreas, agresión gigantesca que fue desarrollándose. Es un tumor muy pequeño. Me dijo: estás en buen estado de salud para llevar un tratamiento de quimioterapia hasta reducirlo totalmente”, comentó.Sobre una posible operación, el mexicano dijo que sus médicos le habían explicado que “si es necesario se saca, sino ahí se deja hasta que ya no moleste más. Esa es la realidad que estoy enfrentando”, detallando que “el resto de mi organismo está bien. Se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida.”