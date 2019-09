Inauguran el tercer hogar de la Fundación La Casa de Mi Padre, en El Salvador

En el SISTEMA FEDECRÉDITO nos sentimos orgullosos de haber inaugurado este día el tercer hogar de la Fundación la Casa de Mi Padre. Nuestro compromiso es brindarle siempre buenas obras a los salvadoreños.

A post shared by SISTEMA FEDECRÉDITO (@sistemafedecredito) on Sep 4, 2019 at 7:32pm PDT