¡Increíble! Ben Affleck estremece las redes sociales con esta confesión

“He completado el tratamiento para la adicción al alcohol; algo que he tratado en el pasado y que seguiré enfrentando”. Así inició Ben Affleck, actor y director de cine, una confesión que ha dado de qué hablar en las redes sociales. Usando su plataforma personal de Facebook, Affleck reiteró que seguirá luchando con el alcoholismo y que agradece el apoyo de toda su familia.“Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en obtener ayuda cuando la necesitas”, continúa la publicación que, hasta el momento, cuenta con más de 160,000 reacciones y 12,000 compartidos.Para “Batfleck”, el apoyo de su familia es importante en su lucha contra el alcoholismo, por lo que no dudó en dar las gracias a su esposa, Jennifer Garner, y a todos sus familiares. “Tengo suerte de tener el amor de mi familia y amigos, incluyendo a mi pareja, Jen, que me ha apoyado y ha cuidado de nuestros hijos”, expresó el actor.“Este fue el primero de muchos pasos que estoy dando hacia una recuperación positiva”, finalizó su publicación. El actor, quien actualmente se ha internado en el personaje de Batman, ha enfrentado tratamientos para las adicciones en diversas etapas de su vida, como fue en 2011, cuando se sometió a una desintoxicación por alcoholismo y a varias terapias contra las adicciones.