¡Increíble! Caro Sandoval también se va de Domingo para Todos (+Fotos)

La encantadora, emprendedora, modelo y presentadora salvadoreña Carolina (Caro) Sandoval se despide del programa “Domingo Para Todos” a través de un emotivo video que compartió con sus más de 184 mil seguidores en su cuenta de Instagram.Todos los domingos Caro Sandoval acompañaba a Jenny Soto, Ana Cortez, Cecilia Ayala y el nuevo integrante y animador Daniel Rucks en el programa “Domingo Para Todos” de Telecorporación Salvadoreña para llevar dinámicas y humor a los hogares salvadoreños.La guapa arquitecta, conductora de televisión y amante de la pastelería comunicó su salida del show nacional - en el que participó por casi 10 años- a través de sus redes sociales."Hoy quiero compartirles una noticia que me llena de mucha nostalgia, y es que una etapa en mi vida se termina y este es el ciclo de Domingo para Todos. Me voy con el cariño de todos ustedes ", fueron algunas de las palabras de la modelo y presentadora quien a su vez aseguró no es un adiós, sino que emprenderá un nuevo viaje.