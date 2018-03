¡Increíble! Edwin Hidalgo estuvo a punto de ser sacerdote (+Fotos)

Lee también

Edwin Hidalgo todas las mañanas despierta a una audiencia con sus ocurrencias en "Hola El Salvador" y hoy especialmente recibió mucha atención ya que es su cumpleaños número 46.Según detalló a Plus en estos años ha vivido infinidad de experiencias, en su mayoría relacionadas al deporte. Tuvo una infancia feliz y es el hijo menor de cuatro hermanos (dos mujeres y dos hombres) y la actuación lo cautivó desde temprana edad.Desde pequeño desarrolló sus aptitudes para el deporte, llegando a dominar el karate, judo, natación, futbol, baloncesto, voleibol y ajedrez.Le resulta imposible ser indiferente al baile, imitó a Michael Jackson en el programa “Mano a mano juvenil” de Canal 4 hace muchos años .Cuando estaba más joven fue monaguillo de su Iglesia y la experiencia le fascinó tanto que confesó estuvo a punto de seguir los estudios para convertirse en sacerdote.Reveló que estuvo al borde de la muerte en una oportunidad al practicar el surf pues casi se ahoga “Irónicamente después me convertí en campeón de natacion”, dijo. “En el colegio posteriormente tuve a los años un accidente en motocicleta del cual fui hospitalizado y operado por primera vez”continuó.Actualmente es amante del ejercicio y de un estilo de vida muy saludable en alimentación y Deportes. “He realizado en el transcurso de los años muchas cosas como la equitacion, montañismo, motocross, bicimontaña, remo en kayak. Práctico actualmente como mis deportes favoritos el esquí acuático y buceo profesional”, explicó.Está locamente enamorado de su esposa Debbie. “Me complementa en todos los sentidos y es una mujer que llega en el momento preciso, porque Dios lo determinó justamente para darme paz y armonía en mi ser”, comentó.Juntos tienen una hija llamada Arianne. “A mis 46 años de edad Dios me ha dado el mejor regalo de vida: la familia”, finalizó.