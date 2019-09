¡Increíble! Kim Kardashian muestra las lesiones de la psoriasis en su cuerpo

La celebridad estadounidense Kim Kardashian brindó detalles de su lucha contra las enfermedades autoinmunes que padece: psoriasis y artritis psoriásica.

De acuerdo a la socialité, la enfermedad la heredó de su madre, Kris Jenner, y confesó que la primera vez que la padeció fue hace 13 años. Subrayó que es la única del círculo familiar que la posee además de Kris.

Ese primer brote fue a los 25 años, tras un resfriado común "y dado que la psoriasis es una enfermedad autoinmune, esto la desencadenó", contó la Kardashian en Poosh, el blog de su hermana mayor Kourtney.

Tras la inyección de hidrocortisona de un dermatólogo, el brote desapareció por los próximos cinco años, pero reapareció para quedarse.

Fue su madre la que finalmente le indicó que esa era la enfermedad que padecía y, aunque nunca sabe dónde exactamente será el brote, "mi punto principal es en la parte inferior de la pierna derecha, que siempre se inflama", sostuvo.

Foto: Poosh

En dicha zona no usa cremas ni medicamentos; simplemente lo cubre o no. "Realmente no me molesta", sostiene.

De acuerdo a Kim, es desde principios del 2019 cuando la psoriasis empeoró, pues "me cubría toda la cara y la mayoría de todo mi cuerpo".

Foto: Poosh

La artritis psoriásica

Tras un análisis de un especialista que habría determinado un falso positivo de lupus y artritis reumatoide, Kardashian fue diagnosticada con artritis psoriásica, muy similar a la artritis común y tiene su origen en la psoriasis.

Kardashian se examinó por esto, luego de no poder, debido al dolor en su manos, ni poder levantar su teléfono móvil, según el relato en Poosh.

Según su testimonio, antes de que llegara la artritis, ella pasó por cuatro meses haciendo todo al natural, probando todo tipo de cremas y bebidas, incluso cambio su dieta a base de plantas.

Llegó el día en el que, los problemas de artritis no le permitieron realizar sus funciones más básicas sin asistencia de otras personas, entonces comprendió que se trataba de un problema óseo.

Sin embargo, ella siempre mantiene una vida saludable y, en cierta forma, trata de vivir cómoda con la psoriasis.

"Vivo una vida sana y trato de comer lo más que puedo a base de plantas y beber batidos de musgo de mar. Con todo el estrés en la vida, trato de asegurarme de tomarme tiempo para estar centrada y mantener mi estrés al mínimo", compartió.

"Espero que mi historia pueda ayudar a cualquier otra persona con una enfermedad autoinmune a sentirse segura de que hay luz al final del túnel", completó.

Estas son otras fotos que compartió Kim Kardashian de la presencia de psoriasis en distintos momentos de su vida:

Foto: Poosh

Foto: Poosh

Foto: Poosh

Foto: Poosh

Foto: Poosh