¡Increíble! Mira el drástico cambio de look de Erika Buenfil, la “reina” de Tik Tok

La famosa actriz mexicana, Erika Buenfil, dejó con la boca abierta a miles de sus seguidores al mostrar el drástico cambio de look que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que la conocida “reina” de Tik Tok se mostró completamente diferente a lo que sus seguidores están acostumbrados a ver de ella, con una cola alta, cabello largo y labios rojos se volvió la sensación en la mencionada red social.

El culpable de la transformación de Buenfil fue el estilista mexicano Jorge Beltran, muy conocido en el medio por trabajar con personalidades de la farándula mexicana, quien compartió la imagen de la reconocida actriz.

Sin embargo, esta no fue la única publicación que el estilista realizó sobre la nueva imagen de Buenfil, ya que publicó un video en el que muestra un “Behind the scenes” del nuevo look de la estrella.

En el video corto se muestra a la actriz con diferentes atuendos, maquillajes y peinados, pero al final aparece posando frente a la cámara con su nueva transformación.

Desde que se publicó su nueva imagen, la actriz que forma parte del elenco de la telenovela “La mexicana y el güero”, ha recibido muchos comentarios positivos, en donde destacan su belleza.

Buenfil, cuenta con más de 11 millones de seguidores en Tik Tok, red social en donde se ha ganado el cariño de la audiencia gracias a los divertidos contenidos que comparte, los cuales la acercan a las nuevas generaciones.

En algunos de los contenidos que sube tanto a Tik Tok como ha Instagram cuenta con el apoyo de su hijo Nicolás de Jesús Buenfil. Este es un ejemplo de ello.