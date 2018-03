¡Increíble!, ¡Mira lo que Angelina Jolie estuvo dispuesta a comer!

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 de febrero de 2017

Angelina Jolie siempre ha tenido un toque “excéntrico” en sus decisiones. Sin embargo, nunca había mostrado los límites de dicho rasgo de su carácter en cuanto a sus gustos alimenticios. Durante una entrevista para la cadena informativa BBC, la actriz de “Tomb Raider” decidió comer insectos y tarántulas vivas, como si se tratase de su típico almuerzo.En las imágenes, publicadas en la cuenta de Twitter de la BBC, Jolie mostró su habilidad para deshacer los insectos y demostrar cómo se preparan para servirlos como platillo en la mesa. La actriz, de 41 años, realizó esta actividad durante una entrevista que concedió sobre su última película como directora: “First They Killed My Father”, la cual trata sobre el genocidio camboyano.El video refleja la normalidad con la que Jolie come los insectos con perfecta degustación y explica que son parte de la tradición alimenticia de Camboya, país donde se encuentra actualmente promoviendo su película.De igual forma, la entrevista para la BBC incluyó sus primeras declaraciones luego de su separación con Brad Pitt, el pasado año. "Somos una familia y siempre seremos una familia, pasaremos por este momento y esperemos ser una familia más fuerte por ello", manifestó la actriz, que rompió con Pitt el pasado septiembre, después de diez años de noviazgo, dos de matrimonio y seis hijos en común, tres biológicos y tres adoptados.Jolie reconoció que su entorno y su familia están pasando por "momentos difíciles" y que ahora está centrada en sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, de los que tiene la custodia.