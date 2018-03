¡Increíble! Sienna Miller lloró tras escenas de sexo con Ben Affleck (+Fotos)

Lee también

Ben Aflleck y Sienna Miller rodaron juntos escenas para la película “Live By Night” (“Vivir de noche”) , un drama ambientado en 1920 que cuenta cómo el personaje Joe Coughlin se convierte en un importante gánster de la Costa del Golfo.Después de las grabaciones la actriz se sinceró con los medios y dijo que el momento más duro del rodaje fue una escena de sexo con Aflleck que duró nueve horas: "Me quedé temblando y llorando", detalló."Gracias a Dios, Ben y yo somos como hermanos, así que no estábamos incómodos. Hubo un montón de estúpidas risitas. Él es muy profesional. Yo no tanto, pero él sí ... Había un guion en el que aparecía que lo hacíamos en todas partes: en el coche, en el bar, etc. Yo estaba como: -¡Eso es todo un día grabando escenas de amor! ¿Cómo podemos hacer eso?-. Incluso incluía una larguísima escena sexual que decidieron no cortar", agregó.Aunque entre ambos hay suficiente confianza eso no anuló la estrella de 35 años quedara completamante exhausta. “Obviamente, después de pasar más de nueve horas, yo estaba temblando y con lágrimas recorriendo mi cara. No te puedo decir más, pero hay que reírse".También señaló que Affleck, que además es el director, ordenaba al equipo que mantuvieran las cámaras grabando mientras se rodaban las candentes escenas sin cortar la grabación, situación que la actriz no pudo aguantar.Te compartimos un breve adelanto de lo que podrás ver en la cinta.