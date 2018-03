Indignación total por Melania Trump en la portada de Vanity Fair México

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue insistiendo en que sean los mexicanos quienes paguen el muro fronterizo -planteó establecer un impuesto fronterizo del 20% a todas las importaciones con México para el financiamiento de la pared-. Por ello, el presidente de México Peña Nieto canceló su visita a Estados Unidos.Pero todo esto parece no importarle a la primera dama Melania Trump. Ella es la protagonista del mes de febrero de Vanity Fair.En la portada, la imagen de una exuberante y opulenta Melania enrolla un tenedor, no entre espaguetis sino entre joyas y cadenas.Aunque la publicación advirtió que no se trata de una adulaciones, la indignación en redes no se hizo esperar.“No hay límite para la humillación, ni para la estupidez”, dijo una usuaria.La revista explicó su decisión de poner a Melania Trump en la portada aduciendo en su edición digital que con el reciente ascenso de Donald Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo, "los personajes más allegados a él se han vuelto un blanco de curiosidad y su bella esposa no es la excepción".