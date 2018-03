“Ingobernable” Fachadas y poder

Lee también

Kate del Castillo nuevamente se deja arropar por los dramas políticos y la justicia, pero esta vez como la primera dama de México en la serie original de Netflix “Ingobernable”.Un papel que erizó la piel de la actriz por ser polémico y delicado. Claro, personificar a una figura pública de su país no deja de ser un compromiso, aunque aseguró que dista mucho de la verdadera diplomática y actriz Angélica Rivera.“Estoy interpretando a la primera dama de México, pero no tiene nada que ver con nuestra verdadera primera dama y ni siquiera con nuestro presidente. Está basada en ciertas cosas que están pasando en nuestro país, que no podemos estar ciegos al respecto, cosas terribles de las que vamos a hablar”, detalló Del Castillo.Su personaje se llamará Emilia Urquiza y es una mujer ambiciosa que se enfrenta a su esposo y no tiene temor de fingir una vida feliz con tal de lograr sus convicciones políticas.Mientras tanto, el presidente mexicano responde al nombre de Diego Nava y es el actor Erik Hayser quien le da vida y sobre la historia dijo: “Esperanzadora y diferente, va más allá del entretenimiento al recrear la realidad con un toque de fantasía que invite a la reflexión”.Sobre su coprotagonista en los 15 capítulos también tuvo palabras. “Trabajar con Kate es de las sorpresas más lindas que he tenido en la vida; es increíble a nivel personal y profesional”. El productor Epigmenio Ibarra reconoció que cuando lanzaron el adelanto del seriado hubo parte del público que pensó que sería “la historia de la Gaviota (Angélica Rivera) y Enrique Peña Nieto”. Sin embargo, “no es una serie de chismes”, sino una oportunidad para hablar “con profundidad de la realidad dolorosa de este país”, aseveró.La producción, que ha ganado protagonismo en los medios por la participación de Del Castillo, quien se reunió con el capo Joaquín “el Chapo” Guzmán cuando estaba prófugo de la justicia, habla de la “seducción del poder” y de la tensión “entre los ideales” y lo que realmente implica estar al mando.