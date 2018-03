Inician los Grammys: Adele vs Beyoncé

Lee también

La balada "Hello" de la cantante británica y el himno con tintes políticos de Beyoncé "Formation" compiten por alzarse con el gramófono a la Grabación del Año y Canción del Año.Según la asociación de las industrias estadounidenses de la grabación (RIAA), Beyoncé sólo ha logrado vender un millón de copias en Estados Unidos, mientras que el disco de Adele multiplica esa cifra por diez. Además, su sencillo "Hello" se convirtió en la primera canción que vendía un millón de descargas en una semana. Pero aunque a veces no lo parezca, Adele y Beyoncé no compiten solo entre ellas. El premio al Disco del Año se lo disputan con "Purpose", del canadiense Justin Bieber, "Views", del rapero Drake, y "A Sailor's Guide to Earth", del cantautor country Sturgill Simpson.Con sus nueve nominaciones, Beyoncé es, eso sí, la primera artista que aspira a premio en cuatro géneros -pop, rock, rap y urbana contemporánea- el mismo año. Le siguen en opciones a gramófono el rapero Kanye West, Drake y Rihanna con ocho cada uno, mientras que Chance the Rapper debuta con siete, convertido en el primer artista jamás nominado con un lanzamiento exclusivamente en streaming: "Coloring Book".El veredicto está en manos de los más de 13.000 miembros con derecho a voto de la Academia de la Grabación. En esta 59 edición, los Grammy se entregarán en una gala en el Staples Center de Los Angeles en la que el presentador del "Late-Night-Show" James Corden ejercerá de maestro de ceremonias. Adele, Daft Punk, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, Metallica y The Weeknd amenizarán la ceremonia con sus actuaciones.