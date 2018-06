Internada tras intentar suicidarse

Una vez más, la actriz Heather Locklear se encuentra atravesando una grave crisis, indica La Nación, de Argentina. El fin de semana, la intérprete de “El hombre Perfecto” protagonizó un confuso episodio que culminó con su internación en una clínica para que le realicen una serie de evaluaciones psicológicas.

Su madre, al parecer llamó, al 911 para informar que la artista se estaba comportando de manera “violenta” y que incluso amenazaba con quitarse la vida. Si bien ella no tiene acceso a armas de fuego, sí notaron que estaba buscando un revólver para dispararse. Por ese motivo, su madre no dudó en pedir ayuda, y si bien la policía informó que no hubo ningún tipo de delito y que ella no fue arrestada, sí consideraron prudente realizarle una evaluación psiquiátrica.

El portal TMZ reveló incluso que, durante el día que culminó con su internación, la actriz llegó a golpear a su padre. Los últimos años no están resultando fáciles; ella confesó en varias oportunidades un problema de consumo de drogas y que comenzó tratamientos para dejar esa adicción.