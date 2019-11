Irina Baeva en bikini y su increíble transformación

Aunque ya tiene una carrera formada y se ha convertido en una de las celebridades favoritas de los últimos años, Irina Baeva reconoce que llegar a vivir a México proveniente de Rusia no fue nada sencillo, pues tanto la cultura como el estilo de vida es completamente opuesto en ambos países.

La actriz le brindó una entrevista a la periodista Karla Iberia Sánchez en la cual habló por primera vez de todo lo que vivió al pisar tierra azteca hace seis años y aseguró que ese choque tan grande la ayudó a formarse tanto personal como profesionalmente hasta convertirse en la mujer que es hoy en día.

"México me cambió, definitivamente. Aprendí muchísimo de mí y yo creo que los últimos seis años, que son justamente los que llevo aquí, son los que más me han hecho madurar y crecer en todos los aspectos. La lista de todo lo que he aprendido es interminable, pero sobre todo yo creo que es la parte de tener que hacer todo yo sola porque allá siempre tenía a mi mamá para todo", dijo Irina.

Para finalizar, la actriz recordó a las personas con las que se topó cuando llegó a México y cómo disfrutaba recorrer las calles de la ciudad, pues quería el país y convivir con la gente sin tener idea de la situación política y socioeconómica que se estaba viviendo en aquella época y que empeoraría con el paso del tiempo.



