¡Irreconocible! Así quedó Belinda con el cabello negro

Belinda no le teme a los cambios, eso lo sabemos. La intérprete de "Amor a primera vista" siempre nos sorprende pues no solo es reconocida desde muy pequeña por su larga trayectoria y carisma, otro aspecto que la hace destacar son sus looks siempre al último grito de la moda y en esta ocasión se dejó ver con su nuevo color de pelo que no pasó desapercibido.



Así es, la cantante pop más querida entre el público mexicano cambió radicalmente su característica cabellera rubia para dar paso a un tono castaño oscuro. Por si fuera poco, Beli también cambió el color de sus ojos usando lentes de contacto en color marrón oscuro para cubrir sus pupilas claras, esto la hizo lucir como otra persona.

Belinda luce irreconocible en su nuevo look

A través de su cuenta de Instagram, Beli al fin compartió su total look castaño y además nos dejó ver sus ojos marrón oscuro, pues utilizó lentes de contacto para complementar su nueva imagen. Este cambio radical fue obra del reconocido estilista Alfonso Waithsman, quien también publicó fotos de este momento.

El drástico cambio de imagen fue parte de una divertida broma que la cantante montó para el grupo Kinky durante su presentación en el Pal Norte Fest. La ex coach de la Voz México fue la encargada de mantenernos al tanto de todo lo que ocurría en backstage de este evento tan esperado.

(Foto: @waithsman)

Belinda se tomó muy enserio su trabajo y apareció detrás del escenario disfrazada de guardia de seguridad para impedirles el paso y hacerles la noche imposible a los integrantes del grupo Kinky que estuvieron a punto de retirarse a causa de la broma, pues ¡Belinda pasó totalmente desapercibida con su nuevo look y no la identificaron!

Vestida con jeans negros, tenis y una chamarra verde neón, Beli gastó su broma aprovechando su nueva melena castaña que portó recogida en una coleta baja. Los ojos oscuros, lentes y mascarilla negra que le cubría la mitad de su cara hicieron imposible identificarla y por si fuera poco, la cantante fingió la voz.

La cantante y sus momentos divertidos con su nuevo look



La broma hizo que Belinda pasará un rato inolvidable y no perdió oportunidad de compartirlo con sus seguidores en las historias de Instagram: "Nunca en mi vida me había divertido tanto como hoy. ¡Gracias Tecate Pal Norte por apoyar mis locuras! y perdón Kinky the band, por hacerlos enojar", escribió la cantante.

(Foto: @waithsman)

Después de más de un año de ausencia de uno de los festivales musicales más esperados, todos se divirtieron de la mano de Belinda que siempre da de qué hablar. Sus fans no tardaron en elogiar su nueva imagen y mencionaron que luce "guapísima" con el cabello oscuro.

La cantante pasa por un momento único ya que nunca antes la vimos con un color de pelo tan oscuro, pero ya ha fascinado a todos con su cambio. Estamos seguros que sus fanáticos esperan con ansias verla más seguido con este nuevo look.