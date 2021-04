Isabela Merced se une a "Father of the Bride"

La actriz de origen peruano Isabela Merced acompañará a Gloria Estefan, Andy García y Adria Arjona en la versión latina de la comedia "Father of the Bride", que están preparando Warner Bros. y el director mexicano Gaz Alazraki.

El diario The Hollywood Reporter adelantó el fichaje de Merced, quien entre otros trabajos protagonizó "Dora and the Lost City of Gold" junto a Eugenio Derbez y publicó la canción "Dont Go" con la también actriz Danna Paola.

La joven, de 19 años, se unirá así a un proyecto que destacará por su elenco latino.

"Mi respuesta fue un sí contundente al recibir la invitación para acompañar a mi buen amigo, el talentoso Andy García, en una nueva versión llena de humor, corazón y mucho sabor de la película clásica Father Of The Bride", escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Estefan también dijo que admira mucho a Alazraki desde que triunfó con la comedia "Nosotros los Nobles" (2013).