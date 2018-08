Isis Gallardo, la cantante y filántropa que murió mientras esperaba gemelos, cumpliría 35 años hoy

Derrochó carisma y talento sobre la escena musical nacional. A dos años de su fallecimiento, familiares y amigos de Isis Gallardo recuerdan su voz.

Isis Gallardo fue nombrada en la Asamblea Legislativa como embajadora de la solidaridad de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, la que lucha contra la discriminación de personas con VIH. Foto LPG / Archivo

"Siempre la recuerdo con mucho cariño, no solo era parte de mi vida familiar sino del trabajo. Era una parte fundamental. Ha sido difícil, sabemos que está en un mejor lugar. Mañana tenemos programado ir al cementerio a visitarla, estamos siempre pendientes de ir a verla. Artísticamente no hemos preparado nada, porque no lo creemos todavía conveniente. Pero esperamos, más adelante, poder hacer un homenaje sobre su vida y trayectoria artística", expresó su esposo, el productor Oswaldo González.

Tras anunciar su embarazo, Isis Gallardo experimentaba los meses más felices de su vida. Sin embargo, el 11 de octubre de 2016 el espectáculo salvadoreño se vistió de luto con su muerte.

Isis Gallardo compartió en 2013 con los vendedores del mercado Dueñas, en Santa Tecla. Foto LPG / Archivo

La joven artista de 33 años falleció luego de permanecer ingresada y delicada de salud desde finales de septiembre en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por lesiones cerebrovasculares. Estaba embarazada y días antes había perdido a sus bebés, esperaba gemelos, pero su estado fue reservado hasta el último momento.

La intérprete de "Cómo se mata el gusano" y "Besos callejeros" era además embajadora de la solidaridad de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, dedicada a erradicar la discriminación contra las personas con VIH.

Isis Gallardo nació en San Salvador el 30 de agosto de 1983, de madre salvadoreña y padre hondureño. A los 13 años entró en el grupo familiar que llevaba por nombre Sabor Latino y era dirigido por su progenitor, Roberto Gallardo, y su hermana Ivonne; permaneció en este seis años.

Formó parte de Las Nenas del Grupo Caña y en 2006 ingresó al grupo femenino Las Baby Swing.

Imagen de la despedida a Isis Gallardo, quien fue sepultada en Jardines del Recuerdo. Foto LPG / Archivo