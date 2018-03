Ivanka Trump no se salvó del “efecto Trudeau”, ¡cayó rendida!

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) February 13, 2017

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel (@DannyDutch) February 14, 2017

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) February 13, 2017

Everyone talking about how all these girls look at Trudeau but look at how Trudeau looks at Obama pic.twitter.com/dzvjBZqUnb — shit (@_neku) February 15, 2017

Puede que Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no esté interesada en el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tomando en cuenta que está casada. Sin embargo, las fotos que circulan en Internet parecen denotar todo lo contrario:¿Será que Ivanka también resultó hechizada por el efecto Trudeau? Y es que, según lo que se refleja en las redes sociales, nadie se le resiste. En las imágenes que se han vuelto virales se les observa a ambos en una mesa redonda, pero lo que se ha vuelto objeto de bromas es la mirada perdida y la sonrisa de “enamorada” de Ivanka.La reunión entre el primer ministro y Trump de por sí ya era polémica por una foto en la que aparecen ambos junto a Ivanka sentada en la silla presidencial.No es la primera vez que fotos que involucran a Trudeau se vuelven virales por el mismo motivo. Tal es el caso de sus encuentros públicos con la duquesa de Cambridge, Emma Watson e incluso Barack Obama: