Ivy Queen hizo pública su enfermedad: “Yo, en esta vida, soy una guerrera”

La cantante de reguetón, Ivy Queen, compartió imágenes de su paso por el hospital y el tratamiento que sigue para recobrar su salud.

Hasta hace unas semanas, “La diva, la potra, la caballota”, como también es conocida en el mundo del reguetón por ser una de las pioneras en este género musical, compartía fotos saludable y glamorosas, como es su estilo.

Pero ayer, dejó a todos sus fanáticos y colegas preocupados por un video que compartió en su cuenta oficial de TikTok. Ivy, con voz pausada inicia el video diciendo: “Yo, de esta vida soy un aprendiz, no una víctima, aquí estoy. Con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde”.

La cantante, que el 4 de marzo pasado cumplió los 50 años, compartió imágenes por primera vez durante su permanencia en el hospital y los tratamientos a los que se ha sometido, ya que todo indica que podría ser víctima de cáncer de seno, ya que en una de las fotografías se le ve con su torso descubierto y algunas partes de su piel cerca a su seno de color morado. En otras, con un turbante en la cabeza y pijama, sentada en su habitación de hospital.

Instagram y TikTok: Ivy Queen

“Soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, dice Martha Ivelisse Pesante, su nombre real.

En el mismo video, la cantante de “Te he querido te he llorado” le pide a sus seguidores que: “Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, concluyó la famosa cantante.

La puertorriqueña, respetada dentro del gremio por ser “La Reina del reguetón” seguirá su tratamiento acompañada de su familia, en especial su hija de 8 años, Naiovy Kháli Star Sánchez y su esposo, Xavier Sánchez, quien subió una imagen a redes, en la que se aparece recogiendo frutas de un árbol. “Entregándote vitamina C, mi corazón. La vitamina más importante para la sanación”, mencionó.

Instagram: Ivy Queen