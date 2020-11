J Balvin: "No me gusta estar fingiendo felicidad, también soy frágil y vulnerable"

Este es un año muy difícil para J Balvin. Después de superar al coronavirus, el colombiano está atravesando una depresión. "Como todo ser humano he tenidos mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión. No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro", dijo en un video en donde contó a sus seguidores el particular momento que está atravesando.

Tras algún tiempo desaparecido de las redes sociales y ante el desconcierto de sus fans, el reggaetonero quiso ser él quien le explicara a su gente el motivo de su ausencia. Conocedor de estos cambios de ánimo, el colombiano en el pasado ya había vivido una situación similar por la que había buscado ayuda profesional. "También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes. Ya pronto que pase toda la tormenta estaré más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo. Porque realmente actuar, no estoy para eso. Sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho", expresó.