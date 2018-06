J Balvin es el rey de Spotify, destronó a Drake

Celebro que hoy logramos ser el artista con más streams en el planeta en @spotify Celebró esto junto a los soñadores que vemos todo lo posible y nunca puertas cerradas !! Celebró la cultura LATINA y el ESPAÑOL por ser un movimiento global que paso a paso sigue tomando fuerza y contundencia. Celebro junto al género del REGGAETÓN , TRAP y DANCE HALL EN ESPAÑOL. Celebro la música y la bendición de poder expresarme tal cual como soy!! Celebro que la vida la vivo como la soñé porque todos merecemos ser felices !! @universalmusica. Colombia #global #spotify #latinos

