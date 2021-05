J Balvin habla sobre su relación con el hijo de Pablo Escobar

En una entrevista realizada el pasado 12 de mayo con Trevor Noah, conductor del programa estadounidense ‘The Daily Show’, J Balvin afirmó ser amigo cercano de Juan Pablo Escobar, hijo del difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Según lo que relató el artista de reguetón en el show del canal ‘Comedy Central’, el hijo del capo, de 44 años, le dejó una reflexión valiosa sobre la violencia en Medellín, ciudad en la que el artista, de 36 años, nació.

“Soy amigo muy cercano del hijo de Pablo Escobar y me dijo algo un día que a mí nunca se me olvidará. Me dijo que su padre le enseñó al mundo cómo no hacer las cosas bien. Dijo que él arruinó toda la generación", aseguró el cantante, añadiendo que, por eso, desea mostrarle al mundo lo que en realidad es actualmente Medellín.

"Le quiero mostrar al mundo la nueva generación. Tenemos artistas, deportistas y mucha gente extraordinaria haciendo sueños cumplirse”, dijo el cantante.

El tema surgió después de que Noah indagara un poco más a cerca de ‘El Niño de Medellín’, documental sobre la vida de J Balvin que se estrenó recientemente en la plataforma de streaming Amazon Prime.

De acuerdo con el entrevistador, “cuando yo crecí, pensando en Medellín, lo único que conocía era a Pablo Escobar”. En respuesta, el intérprete de ‘Colores’, le habló un poco acerca de la historia de la capital antioqueña durante la época de los años 80.

“Básicamente, en los ochentas, Medellín, Colombia era la ciudad más peligrosa del planeta. Perdimos muchos familiares, muchos amigos", contó.

Añadió también que le "duele" que haya personas que vean al narcotraficante como un 'héroe' o una 'celebridad' teniendo en cuenta todo el daño que le hizo a su ciudad y su generación: "me duele cuando veo niños jóvenes, especialmente cuando estoy en Estados Unidos, vistiéndose con camisas de Pablo Escobar. No saben lo que nos hizo, hizo que todo fuera negativo para nosotros”.

También indicó que su documental busca mostrar la cara positiva de la ciudad en la que creció, la cual, muchas veces, es opacada por la historia de violencia. “Por eso lo tomé personal. Yo dije que debíamos mostrar el lado positivo y cuán increíble es la gente de nuestro país. Que ya no estamos en ese mundo”, contó.

Sobre su relación con Juan Pablo Escobar

Ya en otras ocasiones J Balvin había hablado sobre su relación con el hijo de Pablo Escobar, también conocido como Sebastián Marroquín.

En julio de 2019 el interprete de 'Azul' citó en Twitter un aparte dicho por él. “Le agradezco a él haberme mostrado el camino que no hay que recorrer”, decía el trino que alcanzó 6.000 ‘me gusta’.

De igual manera, en un podcast de Amazon Music al que fue invitado, citó la misma frase: “Soy muy amigo de su hijo (Juan Pablo Escobar) y justo hablaba con él esta mañana y le pregunté: ‘¿Qué crees que fue lo mejor que hizo tu papá por el mundo?’, y me contestó: ‘Nos enseñó cómo no hacer las cosas’”

Actualmente Sebastián Marroquín es arquitecto, diseñador industrial y conferencista. Ha enviado un mensaje de paz y legalidad, alejándose completamente de la actividad criminal de su padre y la violencia que perpetró.