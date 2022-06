J Balvin no le da largas al asunto y responde a la "tiradera" de Nodal

Christián Nodal lanzó su canción ‘Girasol’ el pasado 4 de junio, en el que criticaba fuertemente a J Balvin. Esto se dio tras un incómodo intercambio entre ambos a través de redes sociales.

Todo inició porque el reguetonero preguntó a sus seguidores cuáles eran las diferencias entre ambos. En su momento, Nodal respondió que al menos él ‘sí tenía talento’.

La pregunta de Balvin se debía a que, recientemente, el cantante de música regional mexicana se pintó el pelo de rubio, con algunas flores de colores, Las imágenes del nuevo ‘look’ de Nodal se hicieron virales y varios internautas lo compararon con Balvin, fue ahí cuando inició el problema, pues el colombiano se sumó a la tendencia.

Sin embargo, la pelea ha terminado, pues tanto Nodal como Balvin han salido a sus redes sociales a disculparse.

El cantante mexicano aprovechó para pedirle disculpas al intérprete de `Ay vamos’ en medio de un concierto en Morelia, México, pero también lo hizo a través de sus historias de Instagram.

"Pa’ los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo”, escribió Nodal.

Por su parte, el cantante de ‘Con altura’ explicó que su comentario no buscaba hacerle daño al mexicano, pero que entiende que no era el momento para hacerlo y que no es quien para juzgarlo.

J Balvin aclara la situación con Christian Nodal y da vuelta a la página pic.twitter.com/SG1wrsUcGv — tufo (@TUFOmx) June 6, 2022

“No soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención”, explicó Balvin a sus seguidores. Además, resaltó que al tener tantos fanáticos, tienen la responsabilidad de dar un buen ejemplo con su comportamiento en redes.

“Obviamente estamos en buena vibra, paz... Entonces hágale, parcero, que todo bien”, concluyó el mensaje.

Así las cosas, tras aclarar el malentendido, los artistas decidieron perdonarse y pasar la página.