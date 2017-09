J. J. Abrams adaptará anime

El cineasta J. J. Abrams producirá la adaptación a acción real de la cinta de animación “Kimi No na wa” (Your Name), el segundo filme nipón más taquillero de la historia, anunció ayer la productora japonesa Toho.

El nuevo proyecto del director de “Star Wars: The Force Awakens” correrá a cargo de Paramount Pictures y la independiente Bad Robot, en colaboración con Toho, la productora del original nipón.

Según reveló Toho en un comunicado, el guion de la cinta, que aún no tiene fecha de estreno, correrá a cargo de Eric Heisserer, nominado a los premios Óscar de este año por “Arrival”.

“Your Name” narra la historia de dos estudiantes de bachillerato (él residente en Tokio y ella de una aldea del centro de Japón) que comienzan a despertar aleatoriamente en el cuerpo del otro y dentro de la trama conocen su destino.