JLO se desnudó para promocionar sencillo

A sus 51 años, Jennifer Lopez ha demostrado que la edad es solo un número que no importa a la hora de mantenerse en forma. Ayer posó completamente desnuda para anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo "In the Morning", el cual saldrá a la venta este viernes 27.

Desde el martes anterior, la cantante compartió un corto video en el que muestra diferentes partes de su cuerpo como Dios la trajo al mundo. Y, ayer, fue más allá para compartir un desnudo de infarto, dejando claro que los músculos pueden verse bien a la edad que sea. Algunos aplaudieron el reto a la censura, otros opinaron que fue muy lejos.