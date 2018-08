JLo actuará en cinta "Hustlers"

La actriz estadounidense Jennifer López volverá a la gran pantalla como protagonista de "Hustlers", en la que se meterá en la piel de una exestríper que junto a otras mujeres planea robar a sus clientes ricos.

Ninguna otra actriz podría interpretar este personaje con tanta "complejidad, humanidad e inteligencia", dijo la directora Lorene Scafaria ("The Meddler") al Hollywood Reporter hablando sobre el reparto.

La película está basada en la historia real de un grupo de exestrípers de Nueva York que urdieron un plan para robar a sus clientes ricos de Wall Street cientos de miles de dólares. Scafaria también escribió el guion tras la publicación de un artículo en la revista estadounidense New York Magazine, en 2015. López interpretará a la líder del grupo.

JLo ya ha protagonizado varios filmes como "The Boy Next Door" y "The Wedding Planner".