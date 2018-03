Lee también

El actor Jack Nicholson, que no ha vuelto a rodar desde “How Do You Know” de 2010, regresará al cine con una nueva versión de “Toni Erdmann”, informó la revista digital Variety.Paramount Pictures tiene los derechos cinematográficos de la cinta alemana, candidata a la 89.ª edición de los Óscar a mejor cinta de habla no inglesa, y Nicholson liderará su versión estadounidense. Adam McKay, director de “The Big Short”, será uno de los productores junto a Will Ferrell.