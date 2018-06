Jackson: Se puede aprender de “Los Increíbles”

Las películas de superhéroes viven una auténtica era dorada en la gran industria cinematográfica, con los éxitos de Marvel a la cabeza; no obstante, “Los Increíbles 2” ha llegado recientemente a recordar que hace 14 años Pixar había sentado un interesante precedente en el género con la precuela de esta cinta.

Samuel L. Jackson es parte de ambos proyectos, por lo que puede decir que los conoce a detalle y, según una entrevista que dio a The Entertainment Weekly, cree que Marvel puede aprender una o dos lecciones de “Los Increíbles”.

“Los adolescentes pueden sentarse y ver la historia de Violet y decir ‘conozco a esa chica, me sé esa historia’. Los niños y niñas pueden ver a Dash y decir ‘¡sí, así es como quiero ser!’ o pueden tener un examen de matemática que no entienden. Así como también puede haber padres haciendo cosas que no saben que son capaces de hacer y esposas que trabajan y siguen experimentando la ansiedad de no saber qué pasa en casa”, dijo el actor.

El actor va más allá al señalar que el mérito de “Los Increíbles” y su secuela es que tienen espacio para mostrar la belleza y conflictos de la vida diaria, que pueden ser un recurso narrativo potente y efectivo.