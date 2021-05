Jacqueline Bracamontes: “Comía pura pechuga con lechuga” para ser Miss México [+FOTOS]

Jacqueline Bracamontes es -hoy en día- una conductora de televisión y actriz de telenovelas, originaria de Jalisco que saltó a la fama tras ganar el Nuestra Belleza México, hecho que le permitió representar a México en Miss Universo en 2001. En esa oportunidad, la representante de El Salvador fue Grace Marie Zabaneh, originaria de Santa Ana.

Prácticamente, han transcurrido dos décadas desde entonces. El evento fue el 11 de mayo en Puerto Rico. Este año se realizará el domingo 16 de mayo en Florida, Estados Unidos, donde nos representará Vanessa Velásquez.

Es así que a Jacky, protagonista de novelas como "Sortilegio", "Rubí", "La Fea más Bella", "Heridas de Amor" y, recientemente "La Suerte de Loli", le entró la nostalgia y compartió con sus seguidores algunas anécdotas durante su participación, una de esas es que tenía prohibido hasta el limón.

“Desde que participé en Nuestra Belleza México, que te vas desde un mes antes a concursar, a todas nos ponen a dieta, comen pechuga y lechuga”, contó en entrevista para el programa Roger González Presenta.

“Yo decía: ‘Oiga me da tantito limón para mi papaya’, y me decían: ‘No, porque el limón te da más hambre’, entonces yo comencé a bajar mucho de peso, y les decía: ‘oigan, yo no quiero bajar de peso, me veo muy mal tan flaca’”, contó la también mamá de 5 hijas producto de su matrimonio con Martin Fuentes.