Jafet Jerez abrirá concierto de Sin Bandera

La cantante y exconcursante de “El número uno” Jafet Jerez será la encargada de abrir el concierto del dúo de pop Sin Bandera, que se realizará hoy en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).La artista comentó a LA PRENSA GRÁFICA que es fan de Sin Bandera y que se puede todas las canciones del dúo de música pop. Además, confesó que para ella será un gran honor abrirles el concierto a los artistas, por lo que se ha preparado mucho para ser digna de brindar un espectáculo que les cambie la vida a las personas que lleguen al concierto.“No lo podía creer cuando me dijeron si les quería abrir el concierto a Sin Bandera, sin pensarlo tanto dije que sí, no me importó cuánto me iban a pagar, estaba emocionadísima”, reveló Jerez.Por otro lado, recordó que le gustan las canciones de Sin Bandera desde que tenía 13 años y agregó que “Kilómetros”, “Entra en mi vida” y “Ves” son las canciones que más le gustan de Sin Bandera.Entre los temas que interpretará la artista salvadoreña está la canción “Ahora serás tú”.