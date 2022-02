Jaime Camil tiene temor de darle vida a Vicente Fernández por esta razón

Jaime Camil aseguró que no está dispuesto a que los temores se apodren de él durante el rodaje de la serie “The Idol of the People” (El ídolo del pueblo) para Netflix del fallecido charro mexicano.

“Es un proyecto que tienes que afrontar con respeto y preparación, pero no puedes dejar que el fantasma de tu mente saque esas dudas y miedos, porque entonces lo haces mal. Tienes que hacerlo con responsabilidad y honor”, aseguró el actor a EFE sobre la serie autorizada por Fernández.

Pero hay algo que al actor sí le da temor: llegar al nivel de interpretación del creador de “Por tu maldito amor”, “La Ley del Monte”, “Lástima que seas ajena” o “El Rey”.

“Me quedo un poquito mareado después de cantar sus canciones porque el poder vocal que tiene Vicente es de respetar”, reconoció Camil, asegurando que la expectación por ver cómo se retrata la vida de la leyenda mexicana en la pequeña pantalla es máxima, para él importa más estar a la altura de la voz de Fernández en los números musicales.

La serie Netflix con Caracol Televisión cuenta con la aprobación de la familia Fernández, a diferencia de la ficción que preparan Televisa y Univisión, basándose en el polémico libro de la escritora argentina Olga Wornat, “El último rey”.