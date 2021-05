Jaime Garza y la tragedia de Viridiana, la hija de Sylvia Pinal

El actor Jaime Garza falleció hoy a los 67 años de edad, luego de padecer durante varios años diabetes, lo que incluso provocó que perdiera un pie, aunado a un accidente en motocicleta.

Garza fue uno de los galanes y protagonistas de telenovelas más recordados en la década de los ochenta. Éxitos como "Simplemente María" quedaron en la memoria de los televidentes mexicanos por la actuación de Jaime y de Victoria Ruffo, quien lamentó la muerte de su amigo.

Jaime Garza era hermano de Ana Silvia Garza y tío de Mariana Garza. Y aunque su éxito en el a televisión fue muy grande, hubo una tragedia que marcó su vida.

El accidente de Viridiana Alatriste Pinal

En 1982, cuando se econtraba en plena fama, Jaime Garza era novio de Viridiana Alatriste, hija de Sylvia Pinal y Gustavo Alatriste.

Viridiana, según reveló su madre, debe su nombre a la película que la Pinal filmó con Luis Buñuel en 1961, cuando estuvo casada con Alatriste. "Viridiana" está inspirada en Halma, de Benito Pérez Galdós y es una especie de continuación de "Nazarín". La cinta consiguió una Palma de Oro en Cannes, entre otros premios.

Viridiana Alatriste Pinal empezó su carrera a los 13 años. Participó en la telenovela "La seducción" y en el popular programa "Cachún cachún ra ra", en donde conoció a Jaime Garza, quien se convirtió en su novio en 1982.

En octubre de ese año, Viridiana tenía 19 años y acudió una fiesta a casa de Jaime Garza. Ella se regresó en su auto, el cual chocó en la zona de Santa Fe, en carriles laterales de la avenida Toluca, en la Ciudad de México, en donde murió.

"Me dijo yo ya me voy, estaba bien, yo no la vi ni borracha ni nada", contó Garza en una entrevista.

Sylvia Pasquel relató que una amiga le llamó para informarle a las 07:00 horas que su hermana había tenido un accidente. Pasquel fue quien identificó el cuerpo de Viridiana.

Sylvia Pinal contó el hecho en su serie "Sylvia Pinal, frente a ti" y en otros programas de televisión.

La tristeza por las dos Viridianas en la familia Pinal

Sin embargo, el nombre de Viridiana evoca a tragedia en la familia Pinal, pues no sólo la joven Alatriste Pinal lo llevó y falleció, también una de las hijas de Sylvia Pasquel con Fernando Frade.

La pequeña Viridiana Frade Pasquel murió a los dos años al ahogarse en la alberca de la casa de su abuela Sylvia Pinal.