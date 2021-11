¿Jake Gyllenhaal engañó a Taylor Swift con Anne Hathaway?

Taylor Swift acaba de lanzar la reedición de su disco "Red", que sus fans estaban esperando, pues hablaría de la corta, pero intensa relación que la cantante tuvo con el actor Jake Gyllenhaal en el 2010.

El "Red" original (2012) ha quedado para la historia como el álbum en el que inició su transición hacia el pop adulto desde los sonidos del "country" más accesible que ya con sus trabajos anteriores -"Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008) y "Speak Now" (2010)- la habían convertido en una estrella de lo políticamente correcto.

Pero en la nueva versión, Swift incluso agrega frases como "fuck the patriarchy", lo que rompe con su antigua imagen.

La reedición de "Red" lo comercial fue un éxito, pues repitió por tercera vez consecutiva la hazaña de despachar más de un millón de copias en su primera semana en el mercado, pero, más aún, a través de canciones como "I Know You Were Trouble" dejó vislumbrar por primera vez su carácter, también su rabia e impotencia, y se revolvió contra la conformidad y el recato que se presuponen más elegantes, sobre todo en el caso de ellas, al final de las relaciones.

El noviazgo de Taylor Switf y Jake Gyllenhaal

Sin embargo, sus fans esperaban la nueva letra de "All too well", en la que habla sobre el romance que tuvo con el actor de "Secreto en la montaña", Jake Gyllenhaal en el 2010. La canción originalmente forma parte del disco "Red" del 2012.

En la nueva versión de "All too well" Taylor habla sobre por qué terminó su relación con el actor. "Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien / Y eso me dio ganas de morir". En el 2012, ella tenía 21 años y él, 29.

Sin embargo, los fans de Swift han generado toda clase de teorías que no necesariamente son ciertas.

Por ejemplo, que Jake Gyllenhaal engañó a Swift con Anne Hathaway, con quien en ese año grabó "De amor y otras drogas".

Se dice que Taylor Swift menciona ambiguamente a Anne Hathaway en la versión de 10 minutos de "All Too Well". “Sollozando en el baño de una fiesta, una actriz se me acercó a preguntarme qué pasaba, y le contesté 'Tú, eso fue lo qué pasó, tú'”.

Además, la teoría de los fans busca reforzarse porque el video de la canción se estrenó el mismo día en que la actriz de "Los Miserables" cumple años.

�� | El tráiler de ‘All Too Well (The Short Film)’ es prácticamente idéntico a una escena que aparece en el trailer de la película que protagonizan Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway.#RedTaylorsVersion #ItsRedSeason #TaylorSwift pic.twitter.com/odyLWDQ2EX — josma (taylor's version) (@JosmaSantos) November 12, 2021