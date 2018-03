James Blunt lanza reciente material

Lee también

El cantante británico James Blunt anunció que su quinto álbum de estudio, “The Afterlove”, saldrá al mercado el 24 de marzo a escala mundial, en el que incluye colaboraciones con Ed Sheeran y Ryan Tedder.Además, en este disco se incluyen las participaciones de Amy Wadge (Ed Sheeran, Shannon Saunders), Johnny McDaid (Example, Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weeknd) y MoZella (Miley Cyrus, One Direction).La producción da continuidad a “Moon Landing”, que alcanzó estatus de disco de platino en el Reino Unido y pasó más de 33 semanas en el Top 40 en esa zona, después de haber sido lanzado en 2013, se dio a conocer mediante un comunicado de prensa.Blunt se embarcará en una gira por tierras británicas a partir de noviembre, que incluirá una presentación en el London's Eventim Apollo. Con su anterior gira, Moon Landing Tour, realizó 140 shows en el transcurso de 12 meses.James Blunt ha vendido más de 20 millones de discos alrededor del mundo y para promocionar su material lo hizo al desnudo.