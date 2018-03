James Blunt: “Estoy nervioso por saber si les gustará”

Lee también

Tres años tras su último trabajo, el cantante británico James Blunt regresa con su nuevo álbum, “The Afterlove”, un disco que consta de 13 temas románticos. El autor del hit “You're Beautiful” reconoce que está nervioso. “No comencé el proyecto con un tema, una idea o un plan, sino que simplemente empecé a escribir canciones, de seguro cerca de 100”, comentó en una entrevista.Algunas canciones las grabé en Los Ángeles, otras en Londres. Y otras en habitaciones de hotel en las que me alojaba o en la que se encontraba algún compañero con el que he trabajado. Por eso el álbum es un poco esquizofrénico, viene de todas partes, pero tiene una frescura y una energía que me gusta mucho.Viajó conmigo a Suiza para esquiar. Yo le enseñé a esquiar y él me enseñó a escribir canciones (ríe). Así surgieron algunas canciones, nos entendemos genial, actualmente es el mejor, fue muy divertido escribir con él y después beber juntos.Sí, compartimos una moral laboral realmente genial durante diez minutos, y luego hacemos tonterías durante 50 minutos, siempre es así.Me gustan mucho. Mis fans son mis terapeutas y me dicen lo que me ocurre. A veces son cosas sobre las que no he pensado tanto, ya que al escribir todo fluye desde mi interior.Bueno, para “Love Me Better”, por ejemplo, solo tuve cuatro horas con Ryan Tedder y para grabar la voz solo tuvimos una hora y media. A veces esa presión es de mucha ayuda. Otra canción la escribí en un vuelo de Venecia a Ámsterdam y después la grabé en solo tres horas. Se trata de mi tema favorito del nuevo disco, “Lose My Number”. La presión es a veces muy buena.Sí, estoy nervioso por si les gustará. Es mi quinto álbum y todo lo demás pertenece al pasado. No quiero repetirme o hacer siempre lo mismo. La vida continúa, las personas cambian, por eso este nuevo sonido, este nuevo álbum, me resulta muy emocionante. Y nadie sabe lo que pasará.Sí, en definitiva. El tiempo que pasé en el Ejército me influyó profundamente. Estuve en varios países y ahondé en sus problemas. Desde entonces soy consciente de la suerte que tengo, de la suerte que tenemos, de vivir en países que en general son muy seguros.James Blunt no tuvo un comienzo fácil en el negocio de la música. Su primer álbum pasó desapercibido, pero el punto de inflexión lo marcó una actuación en el festival de Glastonbury. En 2005, su melancólico hit “You're Beautiful” lo elevó al número uno en todo el mundo. Desde entonces, el británico se ha creado una base sólida de fans con letras sugestivas y a menudo reflexivas.