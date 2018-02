James Blunt, un militar que decidió disparar canciones [+Fotos]

Blunt es uno de los referentes del pop romántico en la actualidad. Foto de Efe

James Blunt saltó a la fama en 2004 por su canción “You're Beautiful” y que forma parte de su disco debut “Back to Bedlam”. La producción grabada en un estudio de Los Ángeles estaba cargada de ritmos pop, una insignia que ha marcado sus 14 años de trayectoria musical.

El artista cumple hoy 44 años, por lo cual resulta fascinante realizar un breve recorrido por su vida. James Hillier Blount, nombre real del artista, recibió clases de violín y guitarra de niño; sin embargo, dedicó los primeros años de su juventud a servir al ejército británico en diversas tareas. Ahí fue teniente, trabajó con la OTAN, dirigió un escuadrón militar, fue capitán de un equipo alpino e incluso, escoltó el ataúd de la Reina Madre en 2002.

I am BACK! #CaptainBlunt Una publicación compartida por James Blunt (@jamesblunt) el May 10, 2016 at 10:23 PDT

Ese mismo año decidió abandonar el ejército, ya que consideró que había saldado la deuda que tenía con el ejército británico por pagar sus estudios universitarios, y comenzó a incursionar en la industria de la música.

El primer proyecto en el que se embarcó fue “Back to Bedlam” y está compuesto por 10 temas. Los primeros dos (“High” y “Wisemen”) no llamaron la atención de los críticos internacionales y tampoco generaron mayor expectativa. Sin embargo, gracias a “You're Beautiful” apareció en los primeros lugares del Billboard Hot 100 y a esto se le sumaron numerosas certificaciones platinos por sus ventas. Hasta el momento ha vendido más de 16 millones de copias en el mundo y sigue sonando en las plataformas digitales.

Tras su reciente éxito, Blunt demostró tener poca destreza dentro del escenario y los críticos no tardaron en hacérselo saber. El artista se mantuvo muy activo los siguientes años, a tal grado de lanzar dos discos en 2006 (“Chasing Time: The Bedlam Sessions” y “Monkey On My Shoulder EP) y uno en 2007 (“All the Lost Souls”). Tres años después publicó “Some Kind of Trouble” y en 2013 salió “Moon Landing”. Aunque las producciones llegaban con bastante regularidad, el británico caminaba bajo la sombre de “You're Beautiful”, ya que ninguna de las canciones lograba conquistar tanto.

James Blunt y Ed Sheeran juntos en una ceremonia de premiación en Alemania. Foto Ap

Para superar ese impasse, Blunt se hizo amigo de Ed Sheeran e hicieron un trueque: Blunt le enseñaba a esquiar y Sheeran le ayuda a componer las canciones de su quinto álbum de estudio (“The Afterlove”). Dicho y hecho, el resultado son 13 temas muy románticos que el británico grabó en Los Ángeles y Londres, y que dan paso a una propuesta más electrónica.

“No comencé el proyecto con un tema, una idea o un plan, sino que simplemente empecé a escribir canciones, de seguro cerca de 100”, comentó el artista una semana antes de que saliera publicado el disco.

El disco ha logrado posicionarse en los primeros puestos de las listas musicales en Australia, Austria, los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos y algunas de sus canciones han conseguido que otros artistas les realicen remixes. Uno de los temas más exitoso es “OK”, en la melodía también colabora el Dj alemán Robin Schulz.

Actualmente el Dj se encuentra dando una gran cantidad de presentaciones en Argentina, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Taiwan, China, Hungry y Alemania como parte de su “The Afterlove Tour”.