Jamie Dornan: Mucho más que un chico sexi

Padre de familia, actor, activista y uno de los rostros más codiciados de Gran Bretaña, seguramente ser Jamie Dornan no es tarea fácil. Sobretodo, cuando uno de tus personajes causó toda una sensación mediática. Para el irlandés de 36 años su oportunidad de brillar en Hollywood llegó tras interpretar al soltero seductor y multimillonario Christian Grey.

Este personaje, propio de la saga de "50 sombras de Grey" (basada en los libros de E. L. James) mostró el lado más erótico del actor, pero parece que él ya no está dispuesto a seguir participando en películas que se lo exijan.

"Sin 50 sombras... no hubiera hecho ‘Anthropoid’, ni ‘A Private War’. Estoy agradecido por ello, aunque me pusieran a parir", reveló. Como admite el propio actor, en ese momento tuvo que enfrentarse a muchas críticas tras ser anunciado como el protagonista de una de las películas más esperadas del momento; aunque su gran lanzamiento llegó en 2013 con la serie británica "La caza", en la que encarna a un asesino en serie. "Eso fue un antes y un después en mi carrera. Dio la vuelta todo", contó el exmodelo.

Con el estreno de sus dos últimas películas: "A Private War" y "Robin Hood", Dornan se entrega a la acción y el suspenso. Ahora que el radar de Hollywood se ha posado en él, es muy difícil recordar como hace 10 años se encontraba en Los Ángeles (California) junto a Eddie Redmayne ("La chica danesa") tocando puertas para entrar en el mundo del cine. "Por lo general teníamos entre cuatro y cinco entrevistas al día, y fracasábamos entre cuatro y cinco veces al día", recordó.

El verdadero Jamie

Sobre su imagen como "sex symbol" o casanova, él asegura que no hay nada más lejos de la realidad. "Es un alivio estar casado. Ese sentimiento de plenitud que te da, especialmente cuando empiezas a construir una familia. La idea de tener que ligar con otra chica... ¡Por Dios, ni para salvar a Irlanda! No podría hacerlo", cuenta con ironía. Dornan lleva cinco años casado con Amelia Warner, una compositora de música para series de televisión y películas. Juntos comparten dos hijas: Dulcie, de cinco años; y Elva, de dos, por quienes decidieron vivir lejos de los focos de Hollywood y asentarse en Cotswolds (Reino Unido). "Fue nuestra decisión no vivir cerca de la industria, porque eso no es toda nuestra vida", aseguró.

El actor cuenta que su vida en el sudoeste de Inglaterra es muy tranquila y que todo se enfoca en sus hijas. "Allí a nadie le importa (que sea una celebridad). Fue el cumpleaños de mi hija el otro día e invitamos a todos los niños de su clase con sus padres. No había una sola persona hablándome de mi carrera. Todos hablábamos de nuestros hijos", comentó. "Mi familia y mis amigos son mucho más importantes que mi trabajo. Todavía tengo el mismo grupo de amigos con los que crecí. A ellos no les interesa lo que hago, no creo que les impresione en absoluto".