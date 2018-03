Jamie Dornan: “Siempre he sido muy liberal”

Lee también

La segunda parte de la saga de “Cincuenta sombras de Grey” está a menos de un mes de llegar a los cines –su estreno en el país está previsto para el 9 de febrero– y los actores ya han comenzado la promoción de la secuela, “Cincuenta sombras más oscuras”.Uno de ellos es Jamie Dornan, quien vuelve a encarnar al millonario Christian Grey. El personaje es aficionado al mundo del BDSM –término que engloba el bondage, la dominación y sumisión y el sadomasoquismo–, por lo que la revista GQ de Australia decidió abordar ese tema con el actor.“Era algo que no había experimentado nunca antes, jamás había visto ningún acto de sadomasoquismo, en ninguna de sus formas, no era un mundo que me interesara... No es lo mío, digamos”, explicó. Pero eso no significa que sea de mente cerrada, según dijo. “Siempre he sido muy liberal. Nunca he juzgado las preferencias sexuales de otros. Lo que excite a cada persona es asunto suyo, y hay un millón de maneras distintas de obtener placer”, afirmó.