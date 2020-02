Janet Jackson: Vuelve como diamante negro

Tras la salida al mercado del disco "Unbreakable" (2015), Janet Jackson ha vivido casi, entre sombras. Aunque el material musical fue todo un éxito, pues se colocó en la primera posición de los discos más vendidos de Estados Unidos, su posterior gira acabó antes de lo esperado.

Shows cancelados en Europa con casi un mes de anticipación por falta de interés del público y posteriormente, un tumor en las cuerdas vocales, su embarazo, maternidad primeriza y el divorcio del catarí Wissam al Mana, la alejaron casi por completo del mundo artístico.

Salvo un par de títulos relevantes que la mantuvieron "viva" (en el ámbito artístico): "Dammn Baby" (2016) y "Made for Now", en colaboración con Daddy Yankee (2018), Jackson no produjo música.

Aunque, siendo una Jackson -la menor entre los hermanos del fallecido "Rey del pop", Michael-, el año pasado vivió un renacimiento profesional, luego que se le concediera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y actuará en los Europe Music Awards (EMA) y luego, por primera vez en el festival de Glastonbury, uno de los más famosos del mundo.

En 2020 llegó el tiempo de darse su lugar, pero ahora, como "un diamante negro".

El lunes, Janet anunció en Instagram que lanzará su duodécimo álbum de estudio: "Black Diamond", mismo título que llevará su gira mundial, que iniciará el 24 de junio en el American Airlines Arena de Miami, Florida (EUA) y que ya tiene confirmadas 33 fechas solo en los Estados Unidos y Canadá.

Jackson, de 53 años, explicó que "Black Diamond" es una metáfora de lo que es su evolución artística y personal.

"Los diamantes negros son los más duros, los más difíciles de tallar. Los veo como los que más cuesta dañar o destruir. (...) Yo me veo a mí misma como un diamante negro en su forma más pura. Soy una roca, con mis aristas, pero que sigue adelante. Quiero mostrarte mi fuerza igual que tú me das la tuya", escribió Jackson a sus fans.

Janet Damita Jo Jackson es una de las artistas más influyentes en el mundo. Ha vendido más de 160 millones de discos a lo largo de su carrera y hoy, "a un ritmo más lento" -como sostiene- vuelve para seguir haciendo historia.