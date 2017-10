Jared Leto está listo para usar la bata

Otro papel con el que podrá marcar diferencia llega a las manos de Jared Leto. Con el recién fallecimiento de Hugh Hefner, el magnate fundador de las revistas Playboy, productores de cine están valorando retratar su camino al éxito a través de una biopic en donde el oscarizado actor sería el protagonista.

Según The Holywood reporter, el proyecto se viene barajando desde hace 10 años atrás, pero tras el deceso de Hefner, la noticia se dio a conocer. Jared Leto tendrá que vestirse con batas y pantuflas para este rol.

El director del metraje Brett Ratner explicó que en abril, para el 91 aniversario de quien revolucionó en el mercado erótico, él y Leto visitaron la mansión con la intención de que el intérprete conociera de cerca al hombre al cuál encarnaría en el cine, pero Hefner estaba enfermo y decidió no recibir a los invitados. Pese a que no pudo verlo en esa cita, no supondrá un reto para el rodaje. “Hay muchísimos videos de Hugh para que Jared vea y pueda sacar toda la información que necesite”, dijo el director despreocupado ante el fallido encuentro.

El proyecto, que llevará a cabo la productora de Ratner, RatPac Entertainment, había estado en el punto de mira del director desde 2007, cuando iba a ser producida por Universal Pictures y Imagine Entertainment, y se planteaba a Robert Downey Jr. como el protagonista, pero para este año variaron las opciones.

“Jared es un viejo amigo. Cuando se enteró que tenía los derechos de la historia de Hef, me dijo: ‘Quiero interpretarlo’, ‘quiero entenderlo’... Realmente creo que Jared puede hacerlo. Es uno de los mejores actores del momento”, aseveró Ratner sobre el protagonista de “Escuadrón suicida” y “Blade Runner 2049”.

Hefner fundó en 1953 la revista Playboy, que pasó a convertirse en un referente de lucha por la libertad sexual en Estados Unidos, pero que también fue muy criticado por perpetuar los estereotipos machistas sobre las mujeres.