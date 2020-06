Jason Mraz dona ganancias de su álbum

Jason Mraz tiene un nuevo álbum y desea que todos lo compren y lo amen. Pero no ganará ni un centavo con él. El músico ganador de dos premios Grammy prometió donar todas las ganancias de las ventas y streams de su álbum de reggae “Look for the Good” — incluyendo su adelanto de 250.000 dólares — a grupos que trabajan por la igualdad y la justicia racial. “Esto es más grande que yo”, dijo Mraz a The Associated Press desde su casa en el sur de California. “Ahora el CD en sí tiene un propósito.

La grabación misma de hecho puede salir y servir”. El dinero irá a Black Lives Matter, la San Diego Young Artists Music Academy, RISE San Diego, el Grassroots Law Project, el Center on Policy Initiatives y la Equal Justice Initiative. “Para mí, esta es mi pancarta en la marcha.

Este soy yo poniendo mi cuerpo y mi música y mi nombre en juego para decir ‘apoyo a este movimiento y quiero ayudar a que esto avance hacia un mundo más equitativo y justo’”, dijo Mraz. “Look for the Good” se lanzó el viernes, en el día del Juneteenth, una celebración del fin de la esclavitud en Estados Unidos.

“He hecho muchas donaciones anónimas y eso es maravilloso, pero también quiero inspirar a otros líderes de negocios y líderes de la música a hacer lo mismo”, dijo.