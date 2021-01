Javi Mendoza, un talento salvadoreño

Nacido en una familia amante de la música, Javier Mendoza Escobar, conocido en el mundo artístico como "Javi Mendoza", es un adolescente que a sus 15 años ha acumulado grandes logros que lo han llevado a pisar diversidad de escenarios, incluso fue telonero de "Los Rabanes".

"He tenido la oportunidad de participar en eventos nacionales como La Teletón, Solidaritón, CIMAT, y me he presentado en lugares como La Hola Beto’s, Picnic Steak House y Bohemian Runway Stage", dijo el solista.

La música corre sus por venas, fue su abuelo Ricardo "El Chele" Escobar, quien desde pequeño lo motivó a iniciar en el mundo de la música, le enseñó a tocar la guitarra y en poco tiempo también aprendió a tocar el piano.

La mayoría de los temas musicales que interpreta el artista son pop latino, sin embargo, sus gustos también incluyen el rock, la música electrónica, "y todo estilo musical que tenga canciones que me inspiren", expresó.

El éxito detrás Javi es el resultado de muchos años de esfuerzo, tomando clases de voz para poder cantar y tocar un instrumento al mismo tiempo.

Poco a poco comenzó a subir sus covers a redes sociales en donde comenzó a ganar terreno gracias a su talento, incluso fue reconocido por grandes artistas.

"Uno de mis mayores logros en el ámbito de la música es que varios artistas han visto mi trabajo y lo han publicado en sus redes sociales. Algunos de estos artistas son Sebastián Yatra, Piso 21, Abraham Mateo, Sofia Reyes, Josean Log, Mau y Ricky, y Alex Ubago", explicó Javi.

Entre sus proyectos musicales se encuentran los siguientes covers: "Colgando en tus manos", de Carlos Baute y Marta Sánchez; "Cuenta Conmigo" de Luis Fonsi y Alex Ubago; "La Difícil", "Vida de Rico", y "Bebé", las tres de Camilo.

Este joven divide su tiempo entre la escuela y su pasión por la música, teniendo como prioridad sus estudios, pues tiene claro que "las buenas notas es lo que me va a llevar a poder tener una buena educación musical en el futuro".

Uno de sus proyectos a futuro es crear temas originales y continuar con covers.