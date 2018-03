Jay-Z y Weinstein rodarán película

Lee también

El rapero Jay-Z y Harvey Weinstein, uno de los productores más influyentes de Hollywood, rodarán una película y una serie documental sobre la figura de Trayvon Martin, el adolescente negro tiroteado por un vigilante en 2012, informó hoy la edición digital de la revista Rolling Stone.Shawn “Jay-Z” Carter y The Weinstein Company ganaron una dura pugna por los derechos de dos libros sobre los que versarán esos proyectos: “Suspicion Nation: The Inside Story of the Trayvon Martin Injustice and Why We Continue to Repeat It” y “Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin”.El primer libro, según explica la publicación, es obra de la periodista Lisa Bloom y se centra en su experiencia cubriendo el juicio para la cadena NBC.La segunda obra fue escrita por los padres de Martin, Sybrina y Tracy, y aporta un punto de vista mucho más personal, centrado en la infancia del adolescente y las consecuencias de su muerte en Florida (EUA).