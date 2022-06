Jenna Ortega, la nueva Merlina de Tim Burton

La actriz estadounidense Jenna Ortega, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, asumirá el papel de Merlina, personaje icónico que Christina Ricci interpretó en las películas "The Addams Family" en 1991 y su secuela en 1993, conocida también por sus papeles en "Casper" y "Sleepy Hollow".

De la mente de Tim Burton, "Wednesday" (Merlina) es una próxima serie de comedia de terror y fantasía oscura, basada en el personaje de Merlina Addams del dibujante Charles Addams. Producida por MGM Television y escrita por los showrunners Alfred Gough y Miles Millar, la serie se estrenará en Netflix a finales del 2022.

"Wednesday" marca el debut de Tim Burton como director de una serie de televisión, tras sus exitosas películas como "Beetlejuice", "Edward Scissorhands", "Sweeney Todd" y "Dark Shadows".

Basada en los personajes creados por el dibujante estadounidense Charles Addams en 1938, y escrita por los creadores de "Smallville" Alfred Gough y Miles Millar, la serie será una comedia de terror, misterio y fantasía oscura sobre Wednesday Addams (Merlina) y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore, donde intenta dominar sus poderes psíquicos, y frustrar una ola de asesinatos monstruosos que ha aterrorizado a la ciudad local.

Anuncio. En 2021 la actriz reveló oficialmente su papel como Merlina.

La historia de "La Familia Addams" ha sido adaptada al cine y televisión en varias ocasiones, incluída una serie de televisión en los años 60 filmada en blanco y negro interpretada por John Astin y Carolyn Jones; dos películas en los 90 dirigidas por Barry Sonnenfeld y protagonizadas por Anjelica Houston, Raúl Juliá, Christopher Lloyd y Christina Ricci como Wednesday; y recientemente dos películas animadas del mismo nombre con las voces de Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhar y Nick Kroll.

¿Quién es Jenna Ortega?

Ortega comenzó a actuar profesionalmente desde muy temprana edad cuando apenas era una niña. Hizo su debut como actriz en 2012 con una aparición especial en la serie de comedia de CBS “Rob” junto a Rob Schneider y Eugenio Derbez, en el episodio “The Baby Bug”. Ese mismo año hizo una aparición en el episodio “Unspoken” de la novena temporada de “CSI: NY”. Al año siguiente debutó en el cine con pequeños papeles en las películas “Iron Man 3” e “Insidious: Chapter 2”.

En 2014, Ortega tuvo un papel recurrente en la serie “Jane the Virgin”, elegida para interpretar la versión más joven de Jane Villanueva durante la totalidad del programa. Ese mismo año, interpretó a Mary Ann en “The Little Rascals Save the Day”, remake de la película homónima de 1994.

De 2016 a 2018, pasó a protagonizar la serie original de Disney Channel “Stuck in the Middle”. Más tarde se uniría al elenco de la serie animada de Disney “Elena of Avalor”, como la voz de la princesa Isabel; y protagonizó la película “Saving Flora”.

En 2019 le llegó la oportunidad de formar parte del elenco principal de la segunda temporada de la serie de Netflix “You”, protagonizada por Penn Badgley, en la que interpretó el personaje de Ellie Alves.

Le siguieron papeles en las películas de Netflix “The Babysitter: Killer Queen” (2020) y “Yes Day” (2021), junto a Jennifer Garner y Édgar Ramírez; “The Fallout” (2021) de HBO Max; “Scream 5” (2022), la quinta entrega de la saga de terror “Scream”, que fue un éxito comercial. También da voz al personaje de Brooklynn en la serie animada de Netflix “Jurassic World Camp Cretaceous”.