Jennifer Aniston aún no descarta convertirse en mamá

Como si fuera casi obligación, porque la sociedad lo asume, toda mujer debería ser madre y, mejor aún, antes de llegar a los 40 años; por eso, cuando no es así, el mundo debate sobre la no maternidad de esa mujer en concreto, más aún cuando es tan famosa como Jennifer Aniston.

La actriz, a pesar de haber tenido dos matrimonios duraderos; primero, con Brad Pitt y años después, con Justin Theroux, está a punto de cumplir 50 y aun no ha sido madre. Pero, por ejemplo Rachel Weisz acaba de dar a luz a los 48 años junto al actor Daniel Craig, y Janet Jackson fue mamá a los 52.

Como era de esperar, Jennifer está harta de que la cuestionen sobre este tema tan personal y privado.

Aniston no ha descartado convertirse en madre, en caso de que así lo desease. "¿Quién sabe qué me espera en el futuro en términos de niños y parejas; si podría tener hijos o no? Y ahora con la ciencias y los milagros, podemos hacer cosas que en otras épocas no podíamos. Creo que mis matrimonios fueron muy exitosos. Y cuando se acabaron, fue porque tomé la decisión de ser feliz", aseguró a la revista Elle.