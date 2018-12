Jennifer Aniston: "No era la niña modelo que esperaba mi madre"

Jennifer Aniston se sinceró y habló sobre la complicada y tensa relación que tuvo con madre, Nancy Dow, de quien se distanció durante varios años hasta poco antes de que esta muriera, en 2016.

La actriz ofreció una entrevista a The Sunday Telegraph, en la que hizo un paralelo de la relación con su madre y su papel en "Dumplin", película de Netflix.

En la cinta, Aniston interpreta a Rosie Dickson, una ex reina de belleza cuya hija de talla grande, Willowdean Dickson, papel encarnado por su colega australiana Danielle Macdonald, ingresa a una competencia para destacar los estándares de belleza.

"Una de las razones por las que realmente me encantó el aspecto madre-hija fue porque era muy similar a lo que mi madre y nuestra relación eran", reveló Aniston al periódico británico. "Ella era una modelo y todo estaba relacionado con la presentación y su aspecto y el aspecto que yo tenía", continuó. "Yo no era la niña modelo que ella había esperado y fue algo que realmente me marcó".

La relación entre ambas terminó de deteriorarse después de que Dow publicó, en 1999, su libro de memorias "De madre e hija para los amigos".