Jennifer Aniston habla sobre la difícil relación con su madre: "Todo lo que tenía que ver con mi aspecto era un problema”

Jennifer Aniston encontró inspiración en su historia de vida para protagonizar su nueva película "Dumplin". Durante la promoción del filme de Netflix, la actriz explicó que fue la relación con su madre lo que la llevó a aceptar su papel.

El guion gira alrededor de una compleja relación filiar, en tonos de humor. "Una de las razones por las que realmente me encantó este proyecto es porque la relación entre esta madre y esta hija me resultó muy similar a la que mantuvimos con mis madre", contó en entrevista con The Sunday Telegraph.

"Ella era modelo y todo lo relacionado con su aspecto físico y el aspecto que yo tenía era un problema", sostuvo haciendo referencia a su fallecida progenitora, Nancy Dow, quien actuó en programas como "Los Beverly Ricos" y "Jim West". "No fui la niña modelo que ella había esperado, y eso fue algo que realmente me marcó; esta pequeña niña solo quería ser vista y quería ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que, en realidad, no eran importantes", añadió.





En esta nueva cinta, Aniston interpreta a una ex reina de belleza cuya hija de talla grande ingresa a una competencia de modelos con la intención de derribar los prejuicios. "Es muy especial (la película) porque trata de eliminar esas nociones preconcebidas de belleza, subraya la importancia de nuestras individualidades e invita a no sentir que tenemos que cumplir con un ideal poco realidad que la sociedad está alimentando", comentó. El estreno de "Dumplin" será el próximo viernes 7 de diciembre a través de Netflix.